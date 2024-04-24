Konteynerde korkutan deri parçaları

İzmir Balçova'da, bir çöp konteynerinin içinde insana ait deri parçaları bulundu. Çöp atmak için konteynere giden bir kadın, gördükleri karşısında hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, buldukları parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 24 saat sonra gelen rapora göre; çöp tenekesinde bulunan insan vücuduna ait parçaların merdivenaltı bir operasyonla karın germe ameliyatı sonrasında vücuttan alınan parçalar olduğu ortaya çıktı. Polis, bu kişinin ya da kişilerin kimliğini tespiti için operasyon başlattı. Yaşanan olayın ardından vatandaşın aklına Balçova'da yıllar önce işlenen cinayetler geldi. Mahalleli tarafından tanınan ve üç kadını öldüren Hamdi Ayri, 2010 yılında Bodrum'da yakalanmıştı.

Balçova'da bulunan deri parçaları vatandaşlara yıllar önce etrafa korku salan seri katil Hamdi Ayri'yi hatırlattı.