Çankırı’dan 4 ilde değerlendirme

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında da saha temaslarına hız kesmeyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı dört kente çıkarma yaptı. Çankırı Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı sıfatıyla koordinatörü olduğu Denizli, Manisa, Muğla ve Aydın'da parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. "İkircikli davranmadık. Vaatlerimizde nettik" diyen Çankırı; "Unutulmamalıdır ki dip dalgalar büyük sıçramalara işarettir" dedi.

İSTİŞARELERDE BULUNDU

Çankırı, 'seçimden seçime görülen siyasetçi' algısını sürdürdüğü temaslarla kırmaya devam ediyor. Kenti karış karış gezerek deyim yerindeyse seçim sonrası tansiyonu sahada vatandaş ziyaretleriyle birlikte değerlendiren Çankırı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı sıfatıyla sorumlu olduğu Denizli, Manisa, Aydın ve Muğla'da partisinin il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile kentin seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantılarda başarının istikameti belirlendi. Çankırı'nın başkanlığında toplanan isimlerle özellikle, 'kan kaybedilen yerlerde izlenecek yol haritası, kazanılan yerlerde kalıcı başarının istikrarı, teşkilatların genel durumu ve ittifakın seçimdeki faktörü ele alındı. Çankırı, "AK Parti girdiği 18 seçimde birinci parti olmuştur. 19'uncu seçimde ikinci parti konumuna düşmek elbette canımızı acıtmıştır. Lakin vatandaşımızın kararına saygı duyduk. Partimizde tüm isimler görevinin başındadır. Biz seçim sonrasında gölgede kalanlardan hiçbir zaman olmadık. Seçim bitmiş olabilir ama bizim yarışımız bitmedi. Çünkü parti olarak en iyi yaptığımız şey hizmet odaklı çalışmak" diye konuştu.