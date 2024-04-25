İzmir’de elektrik kesintisi 25 Nisan Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 25 Nisan Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
Saat : 9:00 - 11:30
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim ( Şevket Dağ Sk. Ata Dumlupınar Sk. Ertuğrul Gazi Sk. Köroğlu Sk. Menekşe Sk. Mithatpaşa Mithatpaşa Cd. Orhan Veli Sk. RAKIM ELKUTLU Şair Nedim Sk. )
Onur ( Çiğdem Sk. Mithatpaşa Cd. Atlas Sk. Atlas Ateş Sk. Ata Cd. Ata Ardıç Sk. Amber Sk. Amber Akasya Sk. )
Saat : 9:15 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar ( 7056/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Saat : 10:00 - 11:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( MAVİKENT 73 )
Demirtaş
Deliktaş
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe ( 9752. Sk. 9752. Sk. 9753. Sk. 9753. Sk. 9758. Sk. 9758. Sk. 9759. Sk. 9759. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 9716 9716 )
Umut ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Öğretmen Rasime Şeyhoğlu )
Saat : 12:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye
Bahriye Üçok
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
Saat : 10:00 - 10:30
KONAK / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Kesik
Saat : 9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca ( Çiğdem Sk. İhsan Erbakış Parkı İçi Yolu Zümrüt Sk. Ulaş Sk. Tur Sk. Nergiz Kılıç Sk. Ardıç Sk.
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent ( Tire Ödemiş Yolu )
Konaklı
Saat : 10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey ( TARİŞ ARKASI kuyumcu mevkii 2048 ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ KORUDAĞ MEVKİİ ayvalık sıfatı )
Atatürk
Belevi
Barutçu ( CİVAŞİR MEVKİİ Barutçu Yolu )
Saat : 9:00 - 16:30
TORBALI / İZMİR
Tepeköy