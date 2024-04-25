İzmirli ünlü restorancı evlat acısıyla yıkıldı

İzmir'in ünlü balık restoranlarından Deniz Restoran'ın kurucusu ve işletmecisi Yılmaz Ramazan Çelikkaya'nın küçük oğlu Sabri Çelikkaya evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yılmaz Ramazan Çelikkaya'yı bu acı gününde oğulları Metin ve Ercan Çelikkaya ile yakınları yalnız bırakmadı. Acı haberi alan iş, spor ve siyaset dünyasından dostları da Çelikkaya'nın evine akın etti. Sabri Çelikkaya'nın bugün öğle namazını müteakiben Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.