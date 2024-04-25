Organ nakil sürecini dernekte anlatacak

İzmir Konak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Pınar Dülger'in bir böbreği, 15 yaşında geçirdiği böbrek iltihabı hastalığı sonrası alındı. Yaklaşık 10 yılı tek böbrekle geçiren Dülger'in sağlık sorunları yaşaması üzerine 2016'da annesinden nakil yapıldı. Geçen yıl Kovid-19 hastalığı geçiren ve bu süreçte nakil yapılan böbreği işlevini yitiren Dülger'e 8 aylık diyaliz tedavisinin ardından bu kez babasından böbrek nakli yapıldı. İlk gençlik döneminden bu yana hayatı diyaliz üniteleri ve nakil süreçleriyle geçen Dülger, edindiği deneyimleri aktarmak ve benzer hikayelere sahip insanlarla dayanışmak üzere dernek kurdu.