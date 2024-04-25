Özlale’nin yol haritası kongre sonrası netleşecek

Yerel seçimde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçim sonrası partisinden istifa eden Ümit Özlale, yeni dönem için yol haritasını belirlediği bildirildi. Kendisine partiye geri dönme çağrısı yapan genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu'na destek kararı alan Özlale, Dervişoğlu'nun seçimi kazanması durumunda partisine geri döneceği kaydedildi. Özlale'nin adaylardan Koray Aydın'ın seçimi kazanması durumunda CHP'ye geçmeyi planladığı aktarıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de gözler hafta sonu yapılacak olan olağanüstü kongrede... Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını duyurduğu olağanüstü kongrede başkanlığa Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın aday olduğunu duyurmuştu. Yerel seçim ve kongre sürecinin ardından ise partide yaprak dökümü yaşanmıştı.

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İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliğinin yanı sıra son seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etmişti. CHP ile dirsek temasının olduğu yönünde kulis haberlerin dolaştığı süreçte Milletvekili Ümit Özlale'nin siyasi kariyeri ile ilgili yol haritasını şekillendirdiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı "partiye geri dönün" çağrısına Özlale'nin sıcak baktığı öğrenildi. Kurultayda Dervişoğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özlale'nin çıkacak sonuca göre bir karar alacağı aktarıldı. Buna göre seçimin favorilerinden birisi olan Koray Aydın'ın seçimi kazanması durumunda Özlale'nin İYİ Parti ile ipleri tamamen koparacağı bildirildi. Diğer yandan CHP ile Özlale arasında sıcak temasların sürdüğü de aktarıldı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın Ümit Özlale'yi partiye transfer etme konusunda ikna etmeye çalıştığı bildirildi.