Saygılı ‘Yüzleşme’ çağrısı yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Saygılı, "Keşke; 25 yıldır başlayıp bitiremedikleri projelerle yüzleşebilselerdi. Opera binasından, Arıtma Tesisi 4. Faza ve körfeze; Harmandalı çöplüğünden otogara, Buca Tüneli'nden, battı çıktılara her iş ellerinde patladı. Örnekköy'deki kentsel dönüşüm vakaları için tek kelime savunma yapmaya ihtiyaç duymadılar. İzmir'in dört yanı, çöpe çevirdikleri yığınla projeyle doldu ama onların lafı sözü bitmedi" diye konuştu. Saygılı şöyle konuştu: "Çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin bu 5 yılda da ezberini bozmayacağını görüyoruz. Belli ki aynı teraneleri devam edecek. Anlatacak bir şeyleri olmayınca, savunmaları baştan çürük olunca okları hazır ve yönü belli, merkezi idare" dedi.