CHP’’li Kiraz Belediyesi’nden işçi kıyımı

31 Mart yerel seçimlerinde Kiraz Belediye Başkanı seçilen CHP'li Nasuh Coşkun, 300'e yakın işçiyi işten çıkardı. Bununla da yetinmeyen Coşkun, geriye kalan belediye işçilerine de örgütlü oldukları sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamaya başladı.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun

İddiaya göre istifa etmeyenleri de "İşten çıkarırım" diye tehdit etti. Hak İş Sendikası İzmir İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Başkan Nasuh Coşkun'a yönelik açıklamasında "Yaptığınız kıyımdır, suçtur. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan emekçi arkadaşlarımızı asıl işlerine döndürün" ifadelerini kullandı.