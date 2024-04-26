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İzmir Kordon'da yürüyenler çimlerde ceset buldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak'ta Kordon'da yürüyen vatandaşlar çimlerde yatan hareketsiz kişiyi görünce durumu ilgili ekiplere bildirdi. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin evsiz olduğu öğrenildi.

DHA
İzmir Kordon’da yürüyenler çimlerde ceset buldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon'da sahilde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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