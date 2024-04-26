İzmir’de gri kabus

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozunun oluştuğunu belirterek, bu tozların yaşamın olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Yaşar, "Her yıl mart ayı sonundan ve nisan ayından itibaren çöl tozlarının görülmesi normaldir ama bu kez oldukça yoğun bir şekilde geldi. Hatta salı günü Libya'da uçaklar rötar yaptı. Çöl tozu deyince herkes ürperiyor. Ama ürperilecek şeyler değil. Tam tersi yaşamın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı.

"TOZLAR DOĞANIN GÜBRESİ"

Dünyanın her zaman için en az yüzde 25'lik bir kısmının çöl olmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Doğanın gübresi bizim çöl tozu olarak adlandırdığımız malzemelerdir. Yılda yaklaşık 2 milyar ton gibi bir devasa bir çöl tozu, bütün doğayı gübreler. Bunun sonucunda doğada gördüğünüz yeşillikler olur. Yani çöl tozu yoksa bu yeşillikler de yoktur. Denizde balıklar için de çok önemlidir" dedi. Bahar alerjisi yaşayanların, partikül tutucu maske kullanmaları gerektiğini söyleyen Yaşar, "Doğa için muhteşem ötesi bir olay ama insanları olumsuz etkileyebiliyor. Bunun da önlemini almak oldukça kolay. Partikül tutucu maske ile tozlardan maksimum düzeyde korunmak mümkün" dedi.