‘Kasada 200 milyon var’ algısını Eşki çökertti

İzmir Bornova Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Eşki, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u eleştirdi. Mustafa İduğ'un "Kasada 189 milyon TL var" sözleri üzerinden belediyeyi hangi maddi şartlarda devraldığının sorulmasına yanıt veren Eşki, "Bornova Belediyesi, 25 yıla yakındır borcu olmayan bir belediye. Mustafa Bey'den önce de borcu yoktu. Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Kasada 200 milyon TL var söylemi ile bırakıldı. Mali tabloyu ilk aldığımızda bir yurt inşaatının hak edişleri yapıldığında geriye 8 milyon kalıyor. Ancak bu algının büyük bir zararı oldu bize. Büyük parayla devraldığımızı ve istediğimiz işi yapabileceğimizi düşünüyorduk. Şu ana kadar tespit edilen borçları çıkardığımızda -20 milyon TL borcumuz var. Bu yine de bizi İzmir'de en güçlü belediye konumunda tutuyor ve bundan da mutluyum. Biz de gelir elde edici kalemleri ortaya koymaya çalışacağız. Şansımıza 4 yıl seçim yok. Gelir getirici etmenleri çok daha kolay yakalayacağımızı düşünüyorum. Mali disiplini koruyarak süreci devam ettirerek daha iyi işler yapmaya çalışacağım" diye konuştu.