Konak Belediyesi işçilerine yüzde 140 zam

İZMİR Konak Belediyesi ile Belediye-İş (Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi, düzenlenen imza töreniyle gerçekleşti. Başkanlık makamında yapılan törende Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve belediyenin kadrolu 30 işçisi yer aldı. İki yıl geçerli olacak sözleşme kapsamında belediye işçileri, maaşlarda yapılan iyileştirmenin yanında sosya l yardımlarda da yüzde 140 civarında zam ald ı.Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu bir ekip işi. Dolayısıyla sizin mutluluğunuz benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.