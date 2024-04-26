Ponzi vurguncusuna 3500 yıl hapis istemi

Lüks içinde yaşayan eski FETÖ'cü Üsteğmen Sedat Ocakçı şirketine ait soğuk cüzdanla birlikte ortadan kaybolmuştu. 500'e yakın kişi şikayetçi olurken, Türk Ceza Kanunun 158/1 h maddesince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dava açılacağı öğrenildi. Ocakçı, eşiyle birlikte Adana'da kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

DOLANDIRICILIĞIN KİTABI

Bunun üzerine tutuklanan Ocakçı çiftinin yargılanması devam ediyor. Suçun cezası ve zararın miktarı göz önünde bulundurularak en üst seviye olan 7 yıldan, her bin şikayetçi için ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulacağı ve Sedat Ocakçı için 3 bin 500 yıl hapis cezası ile dava açılacağının istenileceği öğrenildi. Sedat Ocakçı'nın hakimlikteki ifadesi ortaya çıkmış ve 'Uykunuzda Bile Para Kazanacaksınız' diye yazdığı vurgun kitabından ise mağdurların beynini yıkadığı iddia edilmişti.