59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İzmir etabı tamamlandı! Birinciliği o isim göğüsledi

TURKUAZ MAYO DEĞİŞMEDİ

Bir diğer Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, 25 saat 53 dakika 9 saniyelik zamanıyla genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu korudu. Hollandalı bisikletçi, son etaba Merhawi Kudus'ün (Terengganu) 4, Paul Double'ın (Polti Kometa takımı) ise 9 saniye önünde lider başlayacak.



Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanlarını ilk sırada bitirmeyi büyük ölçüde garantiledi. Alman bisikletçinin söz konusu kırmızı ve beyaz mayoları giymesi için yarınki etabı tamamlaması yeterli olacak.





