Beyin cerrahı baba-oğul hastalara şifa oluyor

İZMİR'DE yaşayan beyin ve sinir cerrahı baba ile aynı alanda uzmanlaşmayı seçen asistan hekim oğlu, hastanede birlikte görev yapıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ertan Sevin, kendisini örnek alan oğlu İbrahim Eralp'in, tıp eğitiminin ardından girdiği sınavla, çalıştığı hastaneye asistan olarak görevlendirilmesinin sevincini yaşıyor. Güne evde birlikte başlayan, hastanede aynı mesaiyi paylaşan baba ile oğlu, girdikleri ameliyatlarda tatlı heyecan yaşadıklarını söylüyor. İbrahim Eralp, "Karşımdaki kişi hem babam hem de hocam. Bu da ister istemez beni çok heyecanlandırıyor. Ama şunu iyi biliyorum, babam öğreticilik konusunda ve genel tavırları olarak diğer asistanlara ne şekilde davranıyorsa bana da aynı şekilde yaklaşıyor" dedi.