Buğra Gökçe yeni dönemde İstanbul’da

İZMİR'DE, yerel seçim döneminde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunda bulunan Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla Resul Emrah Şahan'ın Şişli Belediye Başkanı olmasıyla İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı'na atandı. 31 Mart öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ederek İzmir'de aday adaylığı sürecinin önemli bir parçası olan Buğra Gökçe'nin yol haritasında rotayı yeniden İstanbul'a çevirdiği ortaya çıktı. Gökçe geçtiğimiz hafta sonu CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda bir sunum yapmıştı.