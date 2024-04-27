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Çöl tozları solunumu olumsuz etkileyebilir

HABER MERKEZİ
Çöl tozları solunumu olumsuz etkileyebilir
ÇÖL bölgelerinden rüzgarlarla taşınan çöl tozları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozlarının solunum yollarına yerleşerek akciğerlerde tahrişe, iltihaplanmaya ve solunum fonksiyonlarının bozulmasına yol açabileceğini söyledi. Merda Erdemir Işık, "Kronik solunum yolu hastalıkları olan astım, bronşit ve KOAH gibi durumları olan kişiler, çöl tozuna maruz kaldıklarında daha fazla risk altındadırlar" dedi. Işık, çöl tozunun etkilerinden korunmak için özellikle tozun yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süre vakit geçirmekten kaçınılması ve mümkünse kapalı ortamlarda kalınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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