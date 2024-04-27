İzmir’de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk ( FATİH 377. Sk. Atatürk Cd. Barış Sk. 377 İstiklal Cd. Özgür Sk. )
Kazım Dirik ( İstiklal Cd. FATİH 377. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü Furunlu Yolu )
Fırınlı
Saat : 9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnönü
Saat : 9:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki
Saat : 8:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Boğaziçi
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Barbaros