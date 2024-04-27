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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte 27 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk ( FATİH 377. Sk. Atatürk Cd. Barış Sk. 377 İstiklal Cd. Özgür Sk. )
Kazım Dirik ( İstiklal Cd. FATİH 377. Sk. )

Saat : 10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü Furunlu Yolu )
Fırınlı

Saat : 9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnönü

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Saat : 9:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere

Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Saat : 8:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Boğaziçi

Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla

Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Barbaros

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