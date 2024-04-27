İzmir’de elektrik kesintisi 27 Nisan Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...