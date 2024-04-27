İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki büyük yangın

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak'ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda meydana geldi. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı ve soğutma çalışmalarına geçildiği yangın nedeniyle depoda büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.