İzmirli gaziye büyük ayıp

Serkan Altınova, 1996 yılında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Kuzey Irak'taki operasyon sırasında mayına basarak sol ayağını ve sol gözünü kaybetti. Daha sonra devlet memurluğuna geçen Altınova, 6. sınıfa geçen Kızı Serde Altınova'yı Özel Anka Koleji'ne yazdırdı.

ÜCRET TALEBİ GELDİ

Özel okullarda 2024 - 2025 sezonu için kayıt yenileme dönemi Mayıs ayında sona eriyor. Özel okullar, kanun gereği öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü. Bu yükümlülük kapsamında gazilerin ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları, ücretsiz eğitimde öncelikli durumda. Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre; kurumlar kayıt sırasında ücretlendirme yaparken yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, kırtasiye, kıyafet, etüt gibi hizmetleri ayrı ayrı kalemlendirip ücretlerini ayrı ayrı talep etmek zorunda. İsteyen veliler bu hizmetlerin ücretini ödemeden bu hizmetlerden faydalanmayabiliyor. 2024 - 2025 dönemi için kayıt yenileme görüşmeleri için okula giden baba Altınova'dan yemek parası talep edildi. Altınova çocuğunun okulda yemek yemeyeceğini bu yüzden bu parayı vermek istemediği belirtti. Altınova'nın talepleri üzerine okul yönetimi yemek ücreti olan 36 bin TL'yi 30 bin TL'ye indirdi ve bu ücret ödenmediği takdirde çocuğun okula devam edemeyeceğini kendisine iletildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne konuyla ilgili dilekçe de veren Altınova, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"30 BİNE İNDİLER"

"Kayıt görüşmelerinde ben 'yemek ücreti ödemeyeceğim, çocuğum kantinden yiyecek' dedikten sonra telefonlarımı açmamaya başladılar" diyen baba Altınova, "İlçe Milli Eğitim'e sözlü olarak söyledim. Onlar da okula haber verdi. Okul yönetimi beni çağırdı, İlçe Milli Eğitim'e 'Gelsin, elimizden geleni yapacağız' demişler. Okula gittim, yemek ücretini 36 bin TL'den 30 bin TL'ye indirdiler. 'Sizin için ücret uygun mu' dediler. Bu ücreti vermeyeceğimi söyleyince kızımın kaydını hiçbir şekilde yapmayacaklarını söylediler. Yüzüme, 'Yemek parası vermezseniz çocuğunuzun okula kaydı yapılmayacak, yönetim olarak bir karar verdik. Bu konuda çok katıyız' dediler. Fedakarlık olarak 6 bin TL indirim yapabileceklerini söylediler. Halbuki kanuna göre yemek hizmeti almadan ve ben bu parayı ödemeden yine de çocuğumu okula kayıt ettirmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

OKUL DEĞİŞTİRMEK ZARAR VERECEK

GAZİ çocukları için sağlanan ücretsiz eğitim hakkından kızının mahrum bırakılmak istendiğini belirten Altınova, "Kızımın orada edindiği arkadaşlar ve devam etmek istiyor. Sürekli okul değiştirmek kendisine zarar verecek" diye konuştu.