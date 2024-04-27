İzmirliler dikkat! Bu yollar bugün trafiğe kapalı (27 Nisan Cumartesi İzmir trafiğe kapalı yollar)

ETKİLENECEK OTOBÜS HATLARI

27 Nisan Cumartesi günü; Mavişehir Aktarma Merkezi - Konak (121) ve Bahriye Üçok - Karşıyaka İskele (361) otobüsleri devre dışı kalacak.



435, 543, 330 ve 921 hat numaralı otobüsler, Bostanlı İskele Yerine Bahriye Üçok'ta son durak yapacak.



330 ve 543 hat numaralı otobüsler; Bahriye Üçok Son Durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu, (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı'ndan Sonra mevcut güzergâhlarında hizmet verecek.



126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847 ve 853 hat numaralı otobüsler, Karşıyaka İskele yerine Bahriye Üçok'ta son durak yapacak.



777 hat numaralı otobüs, Karşıyaka İskele yerine Bostanlı İskele'de son durak yapacak.



290 ve 532 hat numaralı otobüsler, gidişte, Bahriye Üçok Son Durak, Cevdet Bilsay Caddesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, İzmir Çevre Yolu, mevcut güzergâhının devamı; dönüşte ise mevcut güzergâhını takiben, İzmir Çevre Yolu, Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, 1830/2 Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Bahriye Üçok Son Durak yapacak.



