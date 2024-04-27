Karşıyaka’da işçiye sadaka gibi ödeme

KARŞIYAKA Belediyesi'nde çalışan işçiler düzensiz maaş ödemeleri nedeniyle isyan etti. Mart ayı maaşından hesaplarına sadece 10 bin TL yatması üzerine işçiler belediye önünde basın açıklaması yaptı.

ARTIK GEÇİNEMİYORUZ

MESAİ bitiminde belediye binası önünde toplanan işçiler maaşların tek seferde yatırılmasını talep etti. Genel İş İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "İşçinin yaşadığı çaresizliği görün artık. Duymuyorsunuz, duyun artık" dedi. Gümüştekin tarafından okunan basın metni şu şekilde: Karşıyaka belediyesi çalışanlarının maaşı, aylardır gününde yatmıyor eksik yatıyor geçmiş dönem ücret alacakları ödenmiyor. Bilindiği üzere Karşıyaka Belediyesi'nde iki şirketimiz bulunmakta; bunlardan birisi olan Personel Aş çalışanlarının; Mart ayı maaşının geçen hafta %33'ü Bugün de kalan miktarın %21' i yattı. Yani toplamda % 54 gibi bir rakam yattı. Kent AŞ çalışanlarının ise, Mart ayı maaşından bugün kişi başı 10 bin TL yatırılmıştır. Ve artık geçinmemiz imkansız hale gelmiştir ve bilinmelidir ki geçinemiyoruz. Eylem ve etkinliklerimiz devam edecek Peki biz çalışanlar sizden ne istiyoruz? Maaşlarımızın ve ücret alacaklarımızın, zamanında ve düzenli olarak ödenmesini istiyoruz! Maaşlarımızın, parça parça değil, tek seferde ödenmesini istiyoruz!"