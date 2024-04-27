Kokusu ve aromasıyla hayran bırakıyor! Emiralem çileğinde hasat erken başladı

Kentte bu yıl kış aylarında, çileğin erken olgunlaşmasına yol açan hava koşullarının yaşandığını dile getiren Şahin, ancak bu koşulların rekoltede bir miktar azalmaya da neden olduğunu ifade etti.



Sera ile açık alandaki hasadın aynı döneme denk geldiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Soğuk ve nem ihtiyacı rekolteyi etkiliyor. Rekoltede çok ciddi bir düşüş olacağını tahmin etmiyoruz. Verimde bir miktar kayıp var ama o erkenciliğin getirmiş olduğu fiyat yüksekliği, çiftçimizi mutlu ediyor. Bu kayıp yüzde 30'lara kadar ulaşabilir ama çilek çok hızlı şekilde kendini toparlayıp sürekli meyve verebilecek durumda. İklim bugünkü gibi devam ederse, ani sıcaklıklar bastırmazsa üretim biraz daha devam eder."



İzmir'de 4 bin dekarda gerçekleştirilen çilek üretiminin yarısının Emiralem'de yapıldığını belirten Şahin, kentte yıllık 13 bin tonun üzerinde çilek yetiştirildiğini söyledi.