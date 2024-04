Kokusu ve aromasıyla hayran bırakıyor! Emiralem çileğinde hasat erken başladı

Türkiye'nin her yerinden kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat, bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle öne çekildi.



İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen çilek, lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep görüyor.

Emiralem'de örtü altının yanı sıra açık tarım alanlarında Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çilek çeşitleri yetiştiriliyor. Bu türler, bölgenin iklimi, toprağı ve kendine has yetiştiriciliğiyle lezzet kazanıyor.



Bölgede çok sayıdaki üreticiye geçim kaynağı olan çilek, taze tüketiminin yanı sıra reçel, marmelat, kuru gıda olarak tercih ediliyor. Örtü altında büyüyen çilekler, her yıl nisan başında hasat edilirken, açık alanda üretilenlerin hasadı ise genellikle mayısı buluyor.