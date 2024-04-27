Konak Belediyesi’nde çok konuşulacak atama

BORÇ içinde bir belediyeyiz' açıklamasıyla önceki dönem Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösteren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çok tartışılacak bir atamaya imza attı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

Çınarlı, PKK sempatizanları tarafından Ege Üniversitesinde katledilen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden Simge Eldeniz'i İstanbul Şişli Belediyesi'nden İzmir'e transfer etti.

Simge Eldeniz

Eldeniz, Konak Belediyesi başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu durum kurum içinde ve dışında büyük rahatsızlık yarattı. Eldeniz'in transferinde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yakın siyaset yaptığı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile CHP Genel Merkezine yakınlığı ile bilinen iletişim ve strateji danışmanı Gönen Orhan'ın etkili olduğu öne sürüldü. Eldeniz'in Şişli Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde seçilmiş meclis üyelerine hakaret ettiği iddiaları da gündeme gelmişti. Eldeniz, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde Fırat Çakıroğlu için skandal ifadeler kullanmış, gelen tepkiler üzerine önce özür dileyip 40 gün rapor almıştı.