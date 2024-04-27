Umut Tekin İZELMAN Müdürü oldu

CHP'DE Parti Meclis üyeliği ve Gaziemir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Umut Tekin, İzelman Müdürlüğü görevine getirildi. 31 Mart Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından belediye bürokrasisindeki kadro revizyonu süreci devam ediyor. CHP'de geçmiş dönemde Parti Meclis üyeliği ve Gaziemir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Umut Tekin, İzelman Müdürlüğü görevine getirildi. Tekin açıklamasında, "Kolay görevler değil bunlar tabii ki. Önemli olan İzmir'in yararını koruyabilmek ve hizmet adına elimizden gelenin en iyisini yapmak. Çarşamba günü Cemil Başkan bizzat çağırıp düşüncelerini aktardı. Sonrasında da kendisi görevi bana tebliğ etti. İzmir ve hepimizin için hayırlısı olsun" dedi.