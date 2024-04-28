72 yaşındaki Nokta ebe yıllardır aynı heyecanda

İZMİR'DE yaşayan 72 yaşındaki ebe Nokta Asak Bingöl, 57 yıldır aynı heyecanla doğumhaneye girerek bebekleri anneleriyle buluşturuyor. Samsun'da dünyaya gelen, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Bingöl, ilkokuldan sonra öğretmen okulunu kazanmasına rağmen ablasından etkilenerek Ankara'da ebe okulunda eğitim gördü. Okuldan 1967'de mezun olan Bingöl'ün ilk görev yeri, Samsun'un Vezirköprü ilçesi oldu. Bingöl, mesleği boyunca Anadolu'nun birçok yerindeki hastane ve köy sağlık ocaklarında görev yaptı. Emekli olmasının ardından İzmir'e yerleşen ve özel hastaneler ile muayenehanelerde bebekleri annelerine kavuşturmaya devam eden Bingöl, ilerleyen yaşına rağmen işini büyük bir sevgiyle yapıyor. Ebeliğin kutsal bir görev olduğunu, ebe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bingöl, "Her bebek benim için yaşam kaynağı. Gittiği kadar mesleğimi devam ettirmek istiyorum" dedi.