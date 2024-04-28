Evinin önünde öldürüldü! İzmir’deki korkunç olay kamerada

İzmir'de, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen'in (34), evine girerken uğradığı silahlı saldırıda ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin kiraladıkları otomobile cam filmi çektirip, ikiz plaka taktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

Olay, 23 Nisan'da saat 03.30 sıralarında, Buca ilçesi Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Gülen, tabancayla açılan ateşte sırtından vuruldu. Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen'in yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlıkçılar, Gülen'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ömer Gülen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL KİRALAMIŞLAR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi. Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi. Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G. (23), E.U. (23), M.Y. (26), D.A. (20), Y.G. (19), U.U. (33) ve Ö.B.'yi (21) gözaltına aldı. Operasyonda, şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi. Tarafların önceden husumetli oldukları belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin kiraladıkları otomobille havalimanından ayrılıp, iş yerinde cam film çektirdikten sonra ikiz plaka takıp, Ömer Gülen'in evine gittikleri, ardından bir şüphelinin otomobilden inen Gülen'e ateş ettiği görülüyor.