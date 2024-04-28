İzmir Kentsel Gıda Stratejisi hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Neoliberalizmin Krizinde Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek" başlıklı panele katıldı. Başkan Tugay, "Yakında hazırlayacağımız İzmir Kentsel Gıda Stratejisi Belgesi'yle, bugüne kadar tarımsal üretimi desteklemiş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarını daha da artırarak bu sürecin bir parçası olacağız" dedi. Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay da katıldı.

TARIMSAL ÜRETİM

İzmir Kentsel Gıda Stratejisi Belgesi hazırlayacaklarını belirten Başkan Tugay, "Önümüzdeki 5 yıl hem yakında hazırlayacağımız İzmir Kentsel Gıda Stratejisi Belgesi'yle, hem bugüne kadar tarımsal üretimi desteklemiş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonraki çabalarını daha da artırarak bu sürecin bir parçası olacağım. Bana ihtiyacınız olan her konuda elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

İKLİM DOSTU BESLENME

CEMİL Tugay, "Yerel yönetimler kentsel gıda stratejilerini belirlemek, planları yapmak zorundalar. Aynı zamanda üreticiyi doğru noktalarda desteklerken, tüketiciyi de iklim dostu beslenme alışkanlığı, sağlıklı ve güvenli beslenme açısından bilinçlendirmeliler. Herkes yediği içtiği şeylerin nerede, hangi şartlarda üretildiğini hem bilmek hem doğru tercihlerde bulunmak durumunda" diye konuştu.