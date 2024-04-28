İzmir’de 2 günlük su kesintisi! 28 Nisan Pazar İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 28 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER
28.04.2024 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA DİCLE
28.04.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK
15.04.2024 saat 11:00 ile 30.04.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 gün su kesintisi olacaktır.
KONAK GÖZTEPE, GÜZELYALI
28.04.2024 saat 09:50 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
28.04.2024 saat 07:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, EMİRLİ, ÇAYLI
28.04.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AHMETLİ
28.04.2024 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Çiğli ilçesi; Güzeltepe mahallesindeki pompa istasyonun yeni trafo montaj çalışması nedeniyle;
29 Nisan 2024 Pazartesi saat 22:00 ile 30 Nisan 2024 Salı 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Çiğli İlçesi; Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri