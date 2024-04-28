İzmir’de 2 günlük su kesintisi! 28 Nisan Pazar İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 28 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...