İzmir’de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür
Saat : 9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Gazipaşa
Barbaros
Atmaca
Saat : 9:30 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar
Yağcılar
Sarıkaya
Halıköy
Saat : 8:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
Kızılay
Kazımdirik
Saat : 9:00 - 11:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
Saat : 8:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:15 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir
Umurcalı
Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki
Saat : 9:30 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Emirli
Çaylı
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Saat : 10:30 - 15:30
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Taşkesik
Yedi Eylül
Arslanlar
Çaybaşı
Eğerci
Karşıyaka