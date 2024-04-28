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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 28 Nisan Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Saat : 10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür

Saat : 9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı

Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Gazipaşa
Barbaros
Atmaca

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Saat : 9:30 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar
Yağcılar
Sarıkaya
Halıköy

Saat : 8:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
Kızılay
Kazımdirik

Saat : 9:00 - 11:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Saat : 8:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:15 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir
Umurcalı

Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki

Saat : 9:30 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Emirli
Çaylı
Kızılcaavlu
Alaşarlı


İzmir’de elektrik kesintisi 28 Nisan Pazar

Saat : 10:30 - 15:30
SELÇUK / İZMİR
Belevi

Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Taşkesik
Yedi Eylül
Arslanlar
Çaybaşı
Eğerci
Karşıyaka

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