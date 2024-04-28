Tam 17 sene o suçtan hapis yattı! Akıllanmadı çıkınca bir daha yaptı

İzmir'de oto hırsızlığı suçundan 2006 yılında girdiği cezaevinden geçen yıl denetimli serbestlikle salıverilen kişi, 9 aracı çaldığı suçlamasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in farklı ilçelerinde 7, Manisa'da 2 oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yürüttü.
Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyonla E.Ö'yü yakaladı.
Yapılan aramada şüphelinin çaldığı 7 araç ve plakalar bulunarak sahiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
E.Ö'nün 2006 yılında çok sayıda oto hırsızlığı suçu nedeniyle tutuklandığı, 17 yıl kaldığı cezaevinden 2023 yılı sonunda denetimli olarak serbest bırakıldığı belirlendi.