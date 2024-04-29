Gül Sokak’ta vatandaşla ikinci buluşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart Yerel Seçimler sürecinde gittikleri İzmir'in Alsancak semtindeki Gül Sokak'ı bir kez daha ziyaret etti.

TEK TEK ZİYARET ETTİLER

Seçimde Konak Belediye Başkan adayı olan Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın ziyaretleri büyük ses getirmişti. Seçim döneminde Gül Sokak'taki mekanları tek tek gezerek vatandaşlar ile sohbet eden ikili, bu ziyareti tekrarladı. Ceyda Bölünmez Çankırı bu anları, "Cumartesi gecesi Gül Sokak'ta biter dediler!" diyerek paylaştı.

DAĞ: LİGDE CİDDİ BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe'yi tebrik etti. İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı izleyen Hamza Dağ, Göztepe'yi tebrik etti. Dağ, "İzmir olarak mutluyuz. Artık Süper Lig'de yeniden bir takımımız var. Biraz önce başkanla da konuştuk. İnşallah önceki hataları yapmayacağız. Birlikte güzel bir dayanışma içerisinde ligde ciddi başarılar elde edeceğiz" dedi.