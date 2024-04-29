İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 29 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
Şehitkemal
Saat : 9:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık
Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Selçuk
Saat : 10:00 - 18:00
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar
Yeniyurt
Tabaklar
Beyköy
Erikli
Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Beşyol
Saat : 9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Saat : 10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Saat : 9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe
Gazi
Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
İmbatlı
Saat : 9:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Bağyurdu Kazımpaşa
Saat : 11:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
İğdeli
Olgunlar
Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Anadolu
Saat : 9:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Göktepe
Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk
Karşıyaka
Yemişlik
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Zeytinler