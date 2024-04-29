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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 29 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
Şehitkemal

Saat : 9:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık

Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Selçuk

Saat : 10:00 - 18:00
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar
Yeniyurt
Tabaklar
Beyköy
Erikli

Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Beşyol

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Saat : 9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Ufuk

Saat : 10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

Saat : 9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe
Gazi

Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
İmbatlı

Saat : 9:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Bağyurdu Kazımpaşa

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Saat : 11:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
İğdeli
Olgunlar

Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Anadolu

Saat : 9:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Göktepe

Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk
Karşıyaka
Yemişlik

Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Zeytinler

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