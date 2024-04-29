İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 29 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...