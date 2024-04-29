İzmir’de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi

Kaçan kişiyi saklayan esnaf ile taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir iş yerine sandalye de fırlatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 6 kişiye gözaltına aldı.