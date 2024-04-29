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İzmir'de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi

Son dakika İzmir haberleri... Göztepe'nin Süper Lig'e yükselişini kutlayan bir grup taraftar Güzelyalı Mahallesi'nde tartıştıkları bir kişiyi koruyan esnaf ile arbede yaşadı. Ortalığın savaş alanına dönmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA
İzmir’de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkışını kutlayan grup ile tartıştıkları 1 kişiyi koruyan esnaf arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde Göztepe'nin Süper Lig'e çıkışını kutlayan taraftar grubu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Mithatpaşa Caddesi'nde 1 kişiyi kovalamaya başladı. Kaçan kişi, mahalle esnafından yardım istedi.

İzmir’de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi

Kaçan kişiyi saklayan esnaf ile taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir iş yerine sandalye de fırlatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 6 kişiye gözaltına aldı.

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