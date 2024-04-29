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Haberler İzmir İzmir'de yoğun bakım sapığına "iyi hal" indirimine başsavcılık itiraz etti

İzmir'de yoğun bakım sapığına "iyi hal" indirimine başsavcılık itiraz etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de geçen yıl 30 yaşındaki erkek hemşire E.K, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çaptırılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliye yapılan "iyi hal" indirimine itiraz ederek istinafa başvurdu.

İHA
İzmir’de yoğun bakım sapığına iyi hal indirimine başsavcılık itiraz etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir üniversite hastanesinde görev yapan erkek hemşire E.K. (30), yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası N.C. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı. Erkek hemşirenin, baygın halde bulunan mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Kanser hastası yaşlı kadın ise olaydan bir müddet sonra yaşamını yitirmişti.

BAŞSAVCILIKTAN "İYİ HAL İNDİRİMİ"NE İTİRAZ

Hazırlanan iddianamede erkek hemşire hakkında 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanık "iyi hal indirimi" alarak toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan davayla ilgili ise önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin sanık hakkında verdiği "iyi hal indirimine" itiraz etti. Başsavcılık, kararın usule uygun olmadığını belirterek bir üst mahkemeye başvurdu.

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