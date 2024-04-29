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İzmirli kitapseverler fuarda buluştu

HABER MERKEZİ
İzmirli kitapseverler fuarda buluştu
Türkiye'nin açık alanda düzenlenen en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan İZKİTAP, birbirinden ünlü yazarların söyleşileri, imza etkinlikleri ve farklı yaş gruplarından pek çok çocuk için rengarenk eğlence alanları ile bütün hafta boyunca ziyaretçilerine unutamayacakları deneyimler yaşattı. İzmir'de düzenlenen fuarda stant açan D&R'e de ilgi oldukça fazlaydı. Gencinden yaşlısına yüzlerce okuyucu stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu. En çok sevilen kitaplarının satışa sunulduğu stantta, yoğun bir kalabalık yaşandı. İZKİTAP Fest'e yüzlerce yayınevi katılırken, sahaflara olan ilgi de fazlaydı. İzmirliler, aradıkları kitapları fuarda buldu.
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