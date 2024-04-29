Ödemiş’te salepli yağmur duası

Tahılın yanı sıra yem bitkisi, sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ulu Cami'de bir araya gelen çiftçiler yağmur duası yaptı.

Kurak bir sezon yaşadıklarını ve yağmur beklediklerini belirten çiftçiler, "Yaşanan kuraklık için kimi küresel iklim krizi, kimi farklı sebepler sayıyor. Biz her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyor ve yaşanan kuraklığın da ancak Allah'ın rahmeti ile sona ereceğine inanıyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz ve din kitaplarından öğrendiğimiz şekliyle yağmur duası yaptık. İnşallah Allah rahmetini gönderir" diye konuştu.

Yağmur duasına katılan vatandaşlara bin litre salep de dağıtıldı.