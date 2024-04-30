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Haberler İzmir 1 Mayıs'ta İZBAN ücretsiz olacak

1 Mayıs'ta İZBAN ücretsiz olacak

Son dakika haberleri...Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak.

AA
1 Mayıs’ta İZBAN ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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