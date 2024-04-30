İnciraltı’ndan Tugay’a çağrı

İNCİRALTI Gelişim Derneği Başkanı (İNGEDER) Tayfun Karabulut, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile hala görüşemediklerini belirtti. Karabulut, "Soyer maksatçı, çirkin bir yaklaşım ile talimat vererek dava açtırdı. Yeni yönetimden bunu düzeltmesini ve kaldırmasını talep edeceğiz. Diyalog kapalı olursa sonu Soyer ile yaşanan sorunlar gibi olur" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen toplantı hakkında da bilgi veren Karabulut, "İnciraltı'nın kahramanı Mahmut Atilla Kaya'yı dernekte ağırlamıştık. Sayın Milletvekilimizin çizdiği program vardı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekten şunu anlıyoruz; İnciraltı ve Bahçelerarası planlarında bakanlık çok güzel altyapı oluşturdu" dedi.

RANDEVU TALEP ETTİK

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile iletişime geçemediklerini belirten Karabulut, "Tugay Başkanla görüşme imkanımız olmadı. Kendisini misafir etmek isterdk. Bizlerde bir kere ziyarete gelmemesinin kırgınlığı vardı. Başkan seçilir seçilmez özel kaleminden randevu talebimiz oldu. Ancak yanıt bulmadı" dedi.