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İzmir'de helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de haklarında yakalama kararı olan 14 şüphelinin evine yapılan eş zamanlı baskında 13 şahıs gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu madde, tüfek, tabanca ele geçirildi.

DHA
İzmir’de helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de, yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada otomatik tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 190 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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