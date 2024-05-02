Enginarın kalbi Urla’da atacak

URLALILARIN merakla beklediği, 3-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 10. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, festival dolayısıyla Urla'nın nüfusunun 1 milyonu aşacağının altını çizerek, "Enginar festivali bundan 9 yıl yıl önce Urla'daki üreticileri kalkındırmak amacıyla başlatıldı. Festivalimizi sadece sokaklarında mutfakların kurulup, çeşitli enginar yemeklerinin yapıldığı festival olmaktan çıkarıp, gastronomi turizminin de eklendiği vatandaşımızın sahip çıktığı bir festival haline getirmek istiyoruz. Herkesin kendi çocuğuymuş gibi festivali benimsemesi benim için çok kıymetli. 3 gün boyunca Urla nüfusunun 1 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenden dolayı geçmiş yıllardan ders aldığımız altyapı eksikliğini bu yıl yaşamamak için önlemimizi aldık" diye konuştu.