İzmir’de hava destekli operasyon

İzmir Kınık ilçesinde yapılan operasyonda silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile hakkında yakalama kararı olan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada otomatik tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Polisin helikopter destekli yaptığı operasyonda silahların soba içine ve kuma gömülü olarak bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 190 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.