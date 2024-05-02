Konak’ta isyan çıktı

İZMİR Konak Belediyesi'nde geçtiğimiz meclis toplantısında yapılan ihtisas komisyonları seçimi isyan çıkardı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya yakın bazı üyeler İmar ve Plan bütçe olmak üzere önemli komisyonlarda görevlendirilirken bu isimlerin bazılarına 4-5 komisyonda yer verilmesi tepki topladı.

ÖNERGE HAZIRLANDI

BAZILARI sadece önemsiz bir komisyonda görev verilen meclis üyeleri duruma isyan etti. Bazı üyeleri yer aldıkları o bir komisyondan da önümüzdeki Perşembe günü yapılacak meclis toplantısında istifa etmek için harekete geçti. Bunun üzerine Mutlu, geri adım atmak zorunda kaldı. Protesto istifalarını durdurmak için harekete geçen Mutlu, mevcut ihtisas komisyonlarına ilave olarak Sosyal Politikalar Komisyonu, İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu, Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonlarının kurulması için önerge hazırladı. Bu önerge meclis gündeminde yer alırken Mutlu'nun tek komisyonda görev verdiği bazı isimleri bu komisyonlara yazarak gönül almaya çalışacağı kaydedildi. Öte yandan 4-5 komisyonda yer alan bazı üyelerin bunların bir veya ikisinden istifa edeceği ve yerlerine isyan eden üyelerin getirileceği de kulislerde konuşuluyor.