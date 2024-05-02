Soyer’in Avrupa Konseyi görevi devam ediyor

İZMİR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Soyer'in görevinin son döneminde seçildiği Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı görevinin devam ettiği ortaya çıktı. Soyer, seçim öncesi aday gösterilmediği için bu görevin de 31 Mart'taki seçimle birlikte Türkiye'den gideceğini söylemişti. Ancak, Soyer'in sosyal medya platformunda hala Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanı sıfatını kullanmaya devam etmesi dikkat çekti. Soyer'in kendisinin de seçim öncesi bu konuda yanlış bilgi sahibi olduğu ve görevinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu göreve 25 Ekim 2023'te seçilen Soyer'in bu görevi toplamda 2.5 yıl sürdüreceği belirtiliyor.