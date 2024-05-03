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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 3 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İşte 3 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Saat : 9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni ( 529. Sk. RUMELİ MEHMET AKİF Hastane Cd. 600. Sk. 595. Sk. 530. Sk. 528. Sk. 525. Sk. 524. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( Ankara 263/4. Sk. 263. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Çürükbağlar ( Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü )

Saat : 9:00 - 12:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI )

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Saat : 11:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Yıldırım Beyazıt
Barbaros

Saat : 10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule

Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül ( Sarnıç Yolu Cd. Atatürk Cd. )
Fatih ( Ege Cd. )

Saat : 10:00 - 11:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kazım Karabekir
Basın Sitesi

Saat : 9:00 - 12:00
KINIK / İZMİR
Yayakent ( özgür GAZİ Tarla Simge Sancak Narlı Kahraman Engin Bağımsızlık Barbaros Şanlı Çıkmazı Yayakent Köyü İç Yolu Yayakent Köyü KAPIKAYA )
Işıklar

Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Trakya ( Şehit Mahmut Türkön Cd. Selimiye Plevne Cd. Meltem Cd. Meltem 2451. Sk. 2446. Sk. 2418. Sk. 2417. Sk. Tunalıgil Cd. )

Huzur ( Yeni Plevne Selimiye Cd. Plevne Cd. Meltem 2446. Sk. 2425. Sk. 2418. Sk. )

Anadolu ( Selimiye Cd. )

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Saat : 9:30 - 15:30
MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal

Saat : 9:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent

Saat : 9:30 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Sığacık

Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Atatürk

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