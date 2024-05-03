İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İşte 3 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...