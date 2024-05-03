İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İşte 3 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni ( 529. Sk. RUMELİ MEHMET AKİF Hastane Cd. 600. Sk. 595. Sk. 530. Sk. 528. Sk. 525. Sk. 524. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( Ankara 263/4. Sk. 263. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Çürükbağlar ( Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü )
Saat : 9:00 - 12:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI )
Saat : 11:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Yıldırım Beyazıt
Barbaros
Saat : 10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül ( Sarnıç Yolu Cd. Atatürk Cd. )
Fatih ( Ege Cd. )
Saat : 10:00 - 11:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kazım Karabekir
Basın Sitesi
Saat : 9:00 - 12:00
KINIK / İZMİR
Yayakent ( özgür GAZİ Tarla Simge Sancak Narlı Kahraman Engin Bağımsızlık Barbaros Şanlı Çıkmazı Yayakent Köyü İç Yolu Yayakent Köyü KAPIKAYA )
Işıklar
Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Trakya ( Şehit Mahmut Türkön Cd. Selimiye Plevne Cd. Meltem Cd. Meltem 2451. Sk. 2446. Sk. 2418. Sk. 2417. Sk. Tunalıgil Cd. )
Huzur ( Yeni Plevne Selimiye Cd. Plevne Cd. Meltem 2446. Sk. 2425. Sk. 2418. Sk. )
Anadolu ( Selimiye Cd. )
Saat : 9:30 - 15:30
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Saat : 9:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent
Saat : 9:30 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Sığacık
Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Atatürk