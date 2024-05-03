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Haberler İzmir İzmir’de kanlı pusunun 2 firari şüphelisi yakalandı

İzmir’de kanlı pusunun 2 firari şüphelisi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de cezaevinden çıkmasının ardından evinin önünde husumetlileri tarafından öldürülen Ömer Gülen cinayetinin 2 firari şüphelisi daha yakalandı.

İHA
İzmir’de kanlı pusunun 2 firari şüphelisi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde 23 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı olayında Ömer Gülen (34), husumetlilerinin kurduğu pusu sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Firari olarak aranan M.E.A. (26) ve M.G. (27)'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanarak tutuklandı. Böylece cinayetle ilgili B.G. (23) ve E.U. (23)'nunda daha önce yakalanmasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullanmak üzere araç kiraladıkları, bu araca takılmak üzere Bursa'dan ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra araç üzerinde hem plaka hem donanım değişiklikleri yaptıkları tespit edilmişti. İzmir, İstanbul ve Muğla illerindeki eş zamanlı operasyonlarda ise toplamda 7 kişi dört adet tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu maddeler ile yakalanmıştı.

Yine 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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