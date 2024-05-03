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Yasadışı bahis oynatanlara İzmir'de operasyon

İzmir'de Ödemiş'te yapılan operasyonda 11 kişi, internetten yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok dijital cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Yasadışı bahis oynatanlara İzmir’de operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 14 cep telefonu, 13 sim kart, 1 hafıza kartı, 2 usb bellek, 2 laptop, 2 harddisk, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bildirildi.

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