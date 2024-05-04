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Haberler İzmir Gizli tanık ‘garson’ işbaşında!

Gizli tanık ‘garson’ işbaşında!

FATİH ŞENDİL
Gizli tanık ‘garson’ işbaşında!
İzmir'de, gizli tanık olan bir 'Garson'dan ele geçirilen dijital verilerde ByLock'ta isimleri geçen FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda bulunan ve gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabaha karşı harekete geçildi. İzmir merkez ile Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili gibi dış ilçelerde belirlenen toplam 34 eve operasyon yapıldı. 27'si emniyetten ihraç, 5'i haklarında örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yakalama kararı/kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı.
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