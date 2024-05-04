İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 4 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Saat : 9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Sadıkpaşa
Tokatbaşı ( Ova Yolu )
Yakacık
Yusuflu
Saat : 13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6159. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Saat : 11:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Aktepe
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Saat : 10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
İnönü
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik
Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki
Saat : 9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
Karakuyu
Saat : 10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
30 Ağustos
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre
Küçükören
Kazanlı
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Kurtuluş
Yeni
Hürriyet
Toki
4 Eylül
Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu