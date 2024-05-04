  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 4 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 4 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Saat : 9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

Saat : 9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Sadıkpaşa
Tokatbaşı ( Ova Yolu )
Yakacık
Yusuflu

Saat : 13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6159. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Saat : 11:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak

Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Aktepe

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar

Saat : 10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
İnönü

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki

Saat : 9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
Karakuyu

Saat : 10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
30 Ağustos

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre
Küçükören
Kazanlı

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mayıs Cumartesi

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Kurtuluş
Yeni
Hürriyet
Toki
4 Eylül

Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere

Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA