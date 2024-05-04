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Haberler İzmir İzmir’deki sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı

İzmir’deki sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İnternet siteleri üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
İzmir’deki sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik 'ÇEKİRGE-2 Operasyonu' düzenlemişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı, 7 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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